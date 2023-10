Regiolabels schiessen nur so aus dem Boden. Auch die Discounter haben «regional» als Verkaufsargument entdeckt. Neuerdings bezirzt Aldi Suisse mit «Saveurs Suisses» umweltbewusste Kundschaft: ein rotes Herz mit Schweizer Kreuz auf einem supernatürlichen Holzlöffel. Auch Konkurrent Lidl kennzeichnet neu mit «Typisch» Produkte aus «typischen» Schweizer Regionen.



Regional – das klingt nach Äpfeln aus Grosis Garten. Nach Rüebli vom Feld des Bauern am Ende der Strasse. Was kann falsch daran sein, regionale Produkte zu kaufen, um etwas für die Umwelt zu tun?