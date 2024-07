Der Detailhändler teilt auf Anfrage des Beobachters mit, man setze vor allem bei der Kartongrösse an, um Verpackungsmaterial zu reduzieren. So habe man letztes Jahr Anlagen angeschafft, die Kartons so zurechtschneiden würden, dass diese die Artikel optimal und ohne Füllmaterial schützten. Diese Anlagen erweitere man aktuell.