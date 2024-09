So genau man auch schaut – rotes Fleisch findet man in der neuen Ernährungspyramide nicht. Die Darstellung der Ernährungsempfehlung, die zuletzt vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung veröffentlicht worden ist, zeigt zwar noch Milch und Käse. Doch Steak und Wurst sind verschwunden. Stattdessen sind nun Bohnen und Linsen abgebildet.



Ist das ein sanfter Hinweis, dass Schweizerinnen weniger Fleisch essen sollten? Dass sie ihren Proteinbedarf aus pflanzlichen Quellen decken sollten? Im Kleingedruckten ist nicht von einem generellen Fleischverzicht die Rede.



Empfohlen wird aber, dass die Menge 360 Gramm pro Woche nicht übersteigt. Das ist etwa ein Drittel von dem, was Schweizer heute durchschnittlich verzehren.