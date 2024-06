So vermeiden Sie teure Bussen

So kann es sein, dass anstatt des Imitats eines Fussballtrikots für 15 Franken ein Brief ins Haus flattert. Kostenpunkt einer Busse des Zolls: 1000 Franken. Das passiert jährlich mehr als 8000-mal.



Billige Sportleibchen, die sich als Fälschung herausstellen, können also schnell sehr teuer werden. Und: Es drohen happige Bussen, wenn man sich nicht wehrt.



Der Beobachter sagt Ihnen, wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie einen Brief des Markenanwalts erhalten – und ob Sie sich strafbar machen, wenn Sie auf Wish und Co. zuschlagen.