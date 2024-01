Frauenverbände sind zwar froh, dass sich die Politik endlich zu einer Reduktion der Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte durchringen konnte. Doch vielen geht der Schritt zu wenig weit. So setzte sich die SP-Nationalrätin Tamara Funiciello dafür ein, dass im Kanton Bern Tampons und Binden in öffentlichen Schulen gratis angeboten werden. Der Vorschlag wurde allerdings vom Regierungsrat abgelehnt. Eine ähnliche Initiative scheiterte Ende vergangenen Jahres im Zürcher Kantonsrat. In einzelnen Städten gibt es inzwischen aber Hygieneprodukte an allen öffentlichen Schulen gratis. Darunter in Freiburg, Bern, Luzern, Zürich oder Genf.