Erste Pilotversuche sind durchgeführt worden, auch in der Schweiz. Das System wurde auf Anibis.ch für in der Datenbank Amicus registrierte Hunde auf freiwilliger Basis angewendet. «Im Zeitraum eines Jahres sind über 2100 Mikrochipnummern überprüft worden. Das entspricht etwa 17 Prozent der Gesamtzahl der Inserate in der Kategorie Hund», sagt Yasmine Wenk, Kampagnen-Koordinatorin von Vier Pfoten.