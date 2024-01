Wie funktioniert Lachgas als Droge?

Lachgas ist in Supermärkten und in Onlineshops erhältlich. Verkauft wird es in Form von Rahmbläserkapseln oder Einwegflaschen. Um die Kapseln zu öffnen, wird ein Siphon oder Cracker benötigt, eine Art Aufsatz, mit dem das Lachgas in einen Ballon geblasen wird. Der Inhalt des Ballons wird inhaliert. Nach wenigen Sekunden setzt die Wirkung ein und hält bis zu vier Minuten an. Während dieses «Flashs» sind Konsumierende entspannt, lachen unkontrolliert und verspüren Euphorie.



Die Gefahr einer körperlichen Abhängigkeit ist laut der Fachstelle für Suchterkrankungen Infodrog nicht bekannt, psychische Abhängigkeit ist aber möglich.