Kleidung soll teurer werden

In der Schweiz wählt man beim Umgang mit Fast Fashion andere Wege. So will die NGO Public Eye einen Modefonds lancieren, in den Kleiderhersteller für jedes neue Kleidungsstück einzahlen sollen. Wer nachhaltiger produziert, kommt günstiger weg – so die Idee. Für Stücke aus schlechter Qualität, die sich kaum mehr rezyklieren lassen, soll mehr berappt werden.