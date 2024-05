In einem ersten Schritt wurden die Daten dem Verein eHealth Aargau (Stehag) übergeben. Dieser bietet im Auftrag des Kantons Aargau elektronische Patientendossiers an. Gemeinsam mit dem Kanton und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) arbeitete man daran, die Daten den Nutzerinnen und Nutzern wieder zur Verfügung zu stellen oder sie geregelt zu vernichten. Diese Lösung ist nun in Form einer neuen Plattform da.