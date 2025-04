Das Rennen in Maienfeld findet jährlich an zwei Oktobersonntagen statt. Während es letztes Jahr am ersten Sonntag trocken blieb, regnete es am zweiten Rennsonntag, dem 13. Oktober. Die Veranstaltung auf der einzigen Naturrennbahn der Schweiz konnte zwar ohne Gefahr für die Pferde durchgeführt werden, doch blieb ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher fern.