Tipp: Offizielle Verkäufer nutzen – oder den Resale

Wer Tickets kaufen will, tut dies vorzugsweise über die offiziellen Verkaufsstellen. Dort bieten Plattformen wie Ticketcorner und Ticketmaster auch den sogenannten Fansale oder Resale an. So können Personen, die doch nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können, ihre Tickets über einen autorisierten Weg weiterverkaufen.