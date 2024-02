Zur Namensgebung gibts Folgendes zu berichten: Der Begriff «Bröckli» ist angesichts des verwendeten Fleischstücks nachvollziehbar, doch der Zusatz «Most-» gibt bis heute Rätsel auf. Das Patrimoine Culinaire, das Inventar der helvetischen Kulinarik, bietet zwei Deutungen an. Erstens: Früher soll man zum Mostbröckli gern Most getrunken haben. Zweitens: Weil nicht die besten Stücke zur Herstellung verwendet wurden, habe man der Pökellake Most beigefügt, denn Säure macht Fleisch mürbe. Zudem hemmt sie die Entwicklung von Bakterien – ein durchaus willkommener Nebeneffekt. Verdorbenes Fleisch entwickelt das Nervengift Botulinum, das lebensbedrohliche Vergiftungen hervorrufen kann.