Sie müssen das Paket öffnen und nachschauen. Denn wenn Sie den Mangel erst in zwei Monaten rügen, sind die Mängelrechte verwirkt. Wer sichergehen will, schickt innert weniger Tage einen eingeschriebenen Brief, am besten mit einem Foto der kaputten Ware. Mehr dazu hier. Auch in diesem Fall gilt aber: In den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) können die Mängelrechte ausgeschlossen sein.