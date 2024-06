Recht schützt übersetzte Verkaufspreise

«Dieser Fall ist leider typisch», sagt aber Larissa Steiner vom Zürcher Mieterverband. «Leider ist es so, dass sich hohe Kaufpreise bei Liegenschaften auf den zulässigen Mietzins auswirken.» In Ballungszentren passiere das häufig. Die Mieterschaft könnte sich zwar vor Gericht gegen einen «offensichtlich übersetzten» Verkaufspreis wehren. Doch das zu beweisen, ist fast unmöglich. Das Recht ist in solchen Fällen faktisch auf der Seite des Geldes.