Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch «Konfi» oder ein Beobachter-Digital-Halbjahresabo*. Mitmachen lohnt sich!



*Gewinnerinnen oder Gewinner mit einem bereits aktiven Beobachter-Abo können den Code an eine Drittperson weitergeben. Eine Anrechnung auf ein bestehendes Abonnement ist ausgeschlossen.