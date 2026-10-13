Es wird spekuliert, dass er Trumps Nachfolger werden möchte. Aber: Seit mehr als hundert Jahren trug kein US-Präsident mehr Bart. Wenn Vance gewählt werden will, muss sein kindliches Kinn also an die Luft. Und unters Messer – um ein Hufeisen zu montieren. Oder aber: Bis zur Wahl sind es noch 767 Tage. Macht 7670 Minuten superharten Kaugummi kauen.