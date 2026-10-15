Kann ich den Hausverkauf meiner Eltern verhindern?
Unsere Eltern wollen in eine Alterswohnung ziehen und sich von ihrem Haus trennen. Kann ich den Verkauf blockieren?
Nein, als Kind haben Sie normalerweise keine rechtliche Handhabe, den Verkauf des Hauses Ihrer Eltern zu blockieren oder zu verhindern.
Sofern die Eltern die alleinigen Eigentümer der Immobilie und urteilsfähig sind, dürfen sie frei über ihr Hab und Gut verfügen. Sie als Kinder haben zu Lebzeiten der Eltern keinen rechtlichen Anspruch auf das künftige Erbe oder den Erhalt bestimmter Vermögenswerte. Deshalb ist Ihre Zustimmung für den Verkauf nicht erforderlich, und Sie haben auch kein Vetorecht.
Eine Blockade wäre nur dann denkbar, wenn die Eltern nicht mehr urteilsfähig wären oder Sie bereits als Miteigentümer des Hauses im Grundbuch eingetragen wären.
Eine im Grundbuch vorgemerkte Nutzniessung oder ein Wohnrecht zu Ihren Gunsten würde den Verkauf lediglich erschweren. Er wäre aber trotzdem möglich, wenn die Eltern einen Käufer fänden, der eine derart belastete Liegenschaft kaufen wollte – das Wohnrecht oder die Nutzniessung bliebe bestehen.