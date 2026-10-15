Sofern die Eltern die alleinigen Eigentümer der Immobilie und urteilsfähig sind, dürfen sie frei über ihr Hab und Gut verfügen. Sie als Kinder haben zu Lebzeiten der Eltern keinen rechtlichen Anspruch auf das künftige Erbe oder den Erhalt bestimmter Vermögenswerte. Deshalb ist Ihre Zustimmung für den Verkauf nicht erforderlich, und Sie haben auch kein Vetorecht.