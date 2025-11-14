Beobachter-Wochenquiz 46
Von Trennungskindern bis zu Konzerten – raten Sie sich durch die Nachrichten
Wissen zahlt sich aus. Zeigen Sie, was Sie gelesen und behalten haben – und sichern Sie sich mit etwas Glück einen attraktiven Preis.
Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unsere junge Leserin Leonie und unser junger Leser Jim haben am Zukunftstag für Sie das Wochenquiz erstellt und möchten Sie nun auf die Probe stellen. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich – neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche – die Chance auf unseren aktuellen Wochenpreis: einen Gutschein von Volg im Wert von 20 Franken. Mitmachen lohnt sich!
