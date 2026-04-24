Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und sichern Sie sich neben spannenden Einblicken in die Themen der Woche die Chance auf unseren aktuellen Wochenpreis: das Buch «Zeit für Picknick» oder ein Beobachter-Halbjahresabo. Mitmachen lohnt sich!

*Gewinnerinnen oder Gewinner mit einem bereits aktiven Beobachter-Abo können den Code an eine Drittperson weitergeben. Eine Anrechnung auf bestehende Abonnements ist ausgeschlossen.

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