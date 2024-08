Warum das wichtig ist: Die Kantone spielen für den Klimaschutz eine grosse Rolle, weil etwa im Bereich der Gebäude und teils auch beim Verkehr viele Kompetenzen bei ihnen liegen. Diese beiden Bereiche sind die grössten Treibhausgas-Verursacher in der Schweiz – der Verkehr mit rund einem Drittel und der Gebäudesektor mit rund einem Viertel der landesweiten Emissionen. Wenn die Kantone also ihre Möglichkeiten besser ausreizen würden, wäre viel gewonnen – denn die Schweiz verfehlt ihre selbst gesteckten Ziele derzeit sehr deutlich.



Das sagt der Beobachter: In einem föderalistischen Land wie der Schweiz ist es wichtig, auch bei der kantonalen Politik genau hinzuschauen. Die grossen Unterschiede im Kantonsrating zeigen, dass nicht alle Regierungen ihre Verantwortung gleich gut wahrnehmen. Dabei gehört vieles von dem, was die Kantone für den Klimaschutz tun können, zu den eigentlich unbestrittenen Massnahmen: Keine neuen Ölheizungen mehr einbauen, bei grossen Umbauten Solarzellen verlangen, Ladestationen für E-Autos bauen. All das sind effektive Mittel zur Senkung der Emissionen, die – wenn sie mit sinnvollen Ausnahmen gestaltet sind – niemandem wirklich wehtun. Wie der Heizungskeller zum grossen Schauplatz für Klimaschutz wird und das für Spannungen sorgt, lesen Sie hier. Und warum die Schweiz ihre Emissionen im Verkehr nicht in den Griff kriegt, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt: