In der Romandie verkehren insgesamt mehr Züge, und es gibt neue regionale Direktverbindungen. Zum Beispiel halten mehr Züge in Lausanne – und das Wallis wird besser erschlossen. In der Deutschschweiz sollen etwa die Hauptbahnhöfe von Bern und Zürich vom Pendlerverkehr entlastet werden. An Wochenenden fahren mehr Züge in der Nacht. Die Verbindungen ins Ausland werden aber kaum ausgebaut, nachdem der Bundesrat entschieden hat, bereits geplante Subventionen für Nachtzüge nicht auszuschütten. Und ob die noch kommen, ist zumindest fraglich. Denn die SBB haben am Donnerstag bekanntgegeben, dass sie sich beim Budget für die nächsten Jahre um 14 (!) Milliarden Franken verschätzt hat. Wir halten Sie auf dem Laufenden.