Das sagt der Beobachter: Die Behörden tun, was sie tun sollten: diplomatisch bleiben. «Wir haben gute Argumente», sagte die Seco-Direktorin, und die wolle man in den USA vorbringen, um die Strafzölle abzuwenden. Nur: Die hatten andere auch. Japan hat zum Beispiel sehr intensiv in Washington lobbyiert – und muss nun trotzdem Zölle zahlen. Das Einzige, was garantiert hilft: resilienter werden.