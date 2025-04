Warum das wichtig ist: Wenn es um Ergänzungsleistungen (EL) geht, kann ein Vermögensverzicht ebenfalls angerechnet werden. Der Gedanke dahinter ist grundsätzlich akzeptiert: Man soll sein eigenes Geld nicht verschleudern können, um nachher vom Staat unterstützt zu werden. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Denn EL werden meist zusätzlich zu einer Sozialversicherung wie AHV oder IV ausbezahlt; der Schaden bei einer Kürzung ist somit weniger gravierend. Das ist bei der Sozialhilfe anders: Sie ist das letzte Auffangnetz für Personen in einer finanziellen Notlage. Und in dieser Situation haben sie gemäss Bundesverfassung einen Anspruch auf Hilfe – unabhängig davon, ob diese Not nach Ansicht einer Behörde als selbst verschuldet betrachtet wird oder nicht. Uri ritzt mit seiner geplanten Regelung also an einem verfassungsmässigen Recht.