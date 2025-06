Warum das wichtig ist: Die Betroffenheit ist enorm, wie schon nach dem Murgang bei Brienz oder der Katastrophe von Bondo. Und Experten gehen davon aus, dass der Klimawandel solche Ereignisse häufiger machen wird. Die Politik ist also gefordert. Allerdings wärmt sie an der Sommersession bis jetzt vor allem alte Vorschläge auf. Die SVP möchte mal wieder die Entwicklungshilfe streichen – und das Geld in die Berggebiete schicken. Die Grünen wollen die Autobahnen weniger stark ausbauen. So weit, so altbekannt. Ein Vorschlag mit mehr Hand und Fuss kommt vom Walliser Nationalrat Christophe Clivaz. Er schlägt vor, den nationalen Finanzausgleich anzupassen. Kantone, die kaum von Naturgefahren bedroht werden, könnten gefährdete Regionen stärker unterstützen.