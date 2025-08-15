Das sagt der Beobachter: Bei aller Aufregung sollte man die Hauptschuld für diese Zölle dort verorten, wo sie auch wirklich liegt: bei Donald Trump. Er hat diese Zölle im Alleingang beschlossen – und kann sie auch wieder aufheben, wenn ihm danach ist. Auch ein «Deal» würde nicht bedeuten, dass er ein paar Tage später nicht alles wieder über den Haufen wirft. Mit der EU liegt dagegen ein Vertrag auf dem Tisch, den beide Seiten im gegenseitigen Respekt ausgehandelt haben – und der nicht gleich wieder Makulatur wird, nur weil Ursula von der Leyen mal schlechte Laune hat: