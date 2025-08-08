Warum das wichtig ist: Im Detail ist das neue Zollsystem wahnsinnig kompliziert. Grob gesagt, sind aber rund 60 Prozent der Exporte in die USA von diesen Zöllen betroffen. Weil die USA einer der wichtigsten Märkte für Schweizer Unternehmen ist, könnte das die Wirtschaft ziemlich hart durchschütteln. Allerdings nicht von heute auf morgen. Je länger die Krise dauert, desto mehr Unternehmen könnten Kunden an die Konkurrenz verlieren, Stellen kürzen oder Arbeitsplätze ins Ausland verlagern müssen. Der Bundesrat hat noch keine konkreten Massnahmen beschlossen, um Arbeitnehmende und Unternehmen zu unterstützen, er ist aber offen für eine Verlängerung der Kurzarbeit von 18 auf 24 Monate.