In manchen Gemeinden wirds teurer

Weil die Stromunternehmen jeweils unterschiedliche Strategien fahren und manche mehr Strom selber produzieren können, sinken die Preise nicht in allen Gemeinden gleich stark – in manchen steigen sie sogar. So müssen Menschen im Kanton Schaffhausen im kommenden Jahr nochmals 7,3 Prozent mehr für ihren Strom hinblättern.