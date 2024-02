Was gab noch zu reden? Am meisten wohl das Schlitten-Mietverbot für Juden in Davos. Der Urheber – ein Wirt einer Skihütte – bat inzwischen um Entschuldigung, ihm droht eine Anklage wegen Diskriminierung. Einmal nachdenken und innehalten, bevor man verallgemeinert und alle in einen Topf wirft – was so einfach gesagt und oft so schwierig umzusetzen ist, wäre fürs Wochenende doch ein guter Vorsatz, finden wir.