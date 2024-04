Warum das wichtig ist: Obwohl der Untergang der CS schon über ein Jahr her ist, wurden bisher kaum Massnahmen gegen künftige Bankenkrisen ergriffen. Das ist dringend nötig, weil bei der CS der offizielle Plan für eine geordnete Abwicklung einer kriselnden Grossbank (das «Too big to fail»-Dispositiv) nicht zu gebrauchen war. Der Staat musste einspringen. In Zukunft, so forderte es Keller-Sutter an der Pressekonferenz, dürfe es nicht mehr so weit kommen.