Altersvorsorge: Der Abstimmungskampf hat begonnen

Darum gehts: In sechs Wochen steht die Abstimmung über eine Initiative an, die die Altersvorsorge deutlich aufstocken will. Bei einem Ja bekämen alle derzeitigen und künftigen Rentner eine 13. Monatsrente – also rund acht Prozent mehr AHV-Rente pro Jahr. Diese Woche haben sowohl Befürworter als auch Gegnerinnen ihre Argumente präsentiert. Und in einer ersten repräsentativen Umfrage sprachen sich ganze 71 Prozent der Befragten dafür aus.



Darum ist das wichtig: Für die Gewerkschaften, die die Initiative lanciert haben, wäre ein Ja ein historischer Coup. Bis jetzt scheiterten alle ihre Versuche, per Volksabstimmung den Sozialstaat auszubauen. Zuletzt 2016, als sich 59 Prozent gegen eine Erhöhung der AHV um zehn Prozent aussprachen. Die Befürworter sagen, die Erhöhung sei dringend nötig, um die Altersarmut zu bekämpfen. Die Gegner sagen, die AHV sei jetzt schon wackelig finanziert, was unfair gegenüber den Jungen sei.



Das sagt der Beobachter dazu: Weder droht bei einem Nein massenhafte Altersarmut, noch bricht bei einem Ja die Wirtschaft zusammen. Bedeutender ist eigentlich die gleichzeitige Abstimmung über eine Erhöhung des Rentenalters – das wäre ein grosser Reformschritt, um die AHV nachhaltiger und fairer zu finanzieren. Und in diesem Zusammenhang erscheint auch die 13. AHV-Rente in einem anderen Licht: Sie würde die Erhöhung des Rentenalters etwas ausgleichen.



⇒ Jetzt lesen: Der grösste Brocken geht an die soziale Wohlfahrt