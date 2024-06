Am Dienstag wurde er mit 114 Stimmen ins Amt des Generalsekretärs des Europarats gewählt. Das aber natürlich nicht einfach so. Da stecken Reisen in 26 Mitgliedsstaaten, Weibeln auf dem Bürgenstock, Berner Mandelbärli und ein öffentliches Public Viewing im Schweizer Konsulat in Strassburg dahinter – harte Lobbyarbeit eben. Als Generalsekretär muss Berset nun die Interessen des Rats vertreten, nicht mehr jene der Landesregierung, der er bis vor ein paar Monaten noch angehörte. Es wird also kaum Mandelbärchen geben, wenn der Bundesrat demnächst in Sachen Klimaurteil bei ihm vorstellig wird.