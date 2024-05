Klingt zunächst gut, oder? Hier die Übersetzung: Weiterentwickelt wird die Zahl der physischen Filialen – und zwar massiv nach unten. 170 Poststellen sollen bis 2028 verschwinden. Also jede fünfte. Damit passe man sich «dem Verhalten der Leute an», sagt Roberto Cirillo, der Chef der Post, im Interview mit SRF. So sei etwa die Anzahl der Einzahlungen am Schalter und der Briefsendungen massiv zurückgegangen. In der Politik kommt das vor allem links und in der Mitte nicht gut an, hatte die Post doch lange versprochen, die Zahl der Filialen bei 800 zu stabilisieren. Für manche Kundinnen und Kunden bringt die Schliessung allerdings auch Vorteile.