2024 ist Kafka-Jahr: Der Schriftsteller starb vor 100 Jahren. Ein Anlass, wieder mal in seinem Kopf zu stöbern. Und zu merken: Verdammt zeitgemäss, was der so gesagt hat. Franz Kafka, als Person ein komplizierter Charakter, beschrieb damals gesellschaftliche Phänomene, die gerade wieder schwer im Trend liegen. Zum Beispiel, was Beziehungen und Freundschaften anbelangt. Er selbst litt unter den Folgen von Ghosting, wie man heute sagen würde: Wenn ein Mensch, dem man noch so viel sagen möchte, plötzlich abtaucht und nicht mehr reagiert. «Ich warte auf einen Brief und es ist wieder nichts gekommen. Ich habe jeden Tag geschrieben … aber verdiene ich wirklich kein Wort?» So beklagte sich Kafka in «Briefe an Felice». Armer Tropf.