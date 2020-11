«Kinderleben sind selten nur rosarot», sagt Heidi Simoni, Direktorin des Marie-Meierhofer-Instituts für das Kind. «Aber armen Kindern fehlt oft die Möglichkeit, unbelastet Kind zu sein.» Die Psychologin weiss, was das in Kinderseelen auslösen kann. Auch mit einem Dach über dem Kopf und Essen im Bauch hätten arme Kinder oft nicht alles, was sie brauchten, um zu gesunden Erwachsenen zu werden. «Wenn sich Kinder nicht leisten können, ein Geburifestli zu machen oder am Schullager teilzunehmen, ist es ihnen nicht möglich, die Welt so zu entdecken wie andere Kinder.» Und das schränke sie in ihrer Entwicklung stark ein.