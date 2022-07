Wie Sie Staus vermeiden

Schweizerinnen und Schweizer teilen sich die Ferienzeit mit ihren deutschen und niederländischen Nachbarn. Die Schweizer Verkehrsinfo Viasuisse rechnet für diesen Sommer mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Schweizer Strassen – besonders in Richtung Süden. Fahren Sie am besten unter der Woche in die Ferien, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Laut TCS bietet sich der Dienstag am besten an. Das gilt ebenso für Ihre Rückreise. Wenn Sie können, umfahren Sie die Stau-Hotspots. Besonders betroffen sind beispielsweise das Nord- und das Südportal des Gotthardtunnels. Damit gehts: Nutzen Sie den Staukalender und die Verkehrsprognosen des TCS, um An- und Abreise optimal zu planen.

Einige Verkehrs-Apps helfen Ihnen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet zudem Pushnachrichten zu Verkehrsbehinderungen, nebst anderen Funktionen.