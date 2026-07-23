Neben dem – mengenabhängigen – aktuellen Tagespreis flossen der Höchstpreis der vergangenen sechs Monate (Fr. 162.51 pro 100 Liter am 27. März) und der tiefste in dieser Zeit bezahlte Preis (Fr. 107.59 pro 100 Liter am 18. Juni) in die Berechnungen ein. Wichtig zu wissen: Bei den angenommenen Höchst- und Tiefstpreisen handelt es sich um Werte aus den vergangenen sechs Monaten. Je nach geopolitischer Lage können diese auch noch höher steigen – oder stark fallen.