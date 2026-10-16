Kleinkinder entdecken die Welt mit allen Sinnen: Sie spielen nah am Boden, wühlen im Dreck und stecken alles Mögliche in den Mund. Genau dieses Verhalten kann in Hausgärten, auf Spiel- oder Grünflächen zum Problem werden. Wenn das Erdreich dort mit Schadstoffen wie Schwermetallen oder polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist, sind Kinder unter drei Jahren bei regelmässigem Kontakt besonders gefährdet.