4. Muss ich beim Kühlen immer ein Fenster oder die Balkontür offen lassen?

Jein. Bei Splitgeräten nicht, da sie ja einen Innen- und einen Aussenteil haben. Dadurch geht die Kälte auch nicht gleich durchs offene Fenster verloren. Bei mobilen Geräten wird in der Regel beim Kauf ein Stoffsegel mitgeliefert oder ist für einen Aufpreis erhältlich, dieses wird dann am offenen Fensterrahmen befestigt. Man kann sich für etwa 350 Franken pro Quadratmeter auch aus Acrylglas ein Ersatzfenster mit einer Öffnung für den Schlauch machen lassen. All diese Varianten sind natürlich nicht einbruchsicher. Es empfiehlt sich also – nicht zuletzt auch, um Energie zu sparen –, das Fenster jeweils zu schliessen und das Gerät auszuschalten, wenn man es nicht nutzt.