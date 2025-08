Wie gefährlich Velofahren ist, hat jetzt eine österreichische Forschergruppe in einem länderübergreifenden Projekt dokumentiert. Die Gruppe hat wissenschaftlich untersucht, wie gross der Abstand ist, mit dem Autos die Velos überholen. In der Schweiz wurden dafür Strassenabschnitte in Bühler AR, Marbach LU, Sachseln OW, Uznach SG und Walchwil ZG sowie vier Strassen in Zürich genauer unter die Lupe genommen.