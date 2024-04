Wir Tramfahrer müssen immer 100 Prozent konzentriert sein. Als die Stärksten im Verkehr denken wir ständig voraus und planen für alle Eventualitäten. Jeden Fussgänger und jede Velofahrerin, jedes Auto müssen wir im Blick haben und es allen recht machen. Einfach ist das nicht. Das Tram ist immer mehr gefangen in einem Verteilkampf um den Platz auf den Strassen. Dort, wo zum Beispiel – mit guten Absichten – mehr Platz fürs Velo gemacht wird, weicht das Auto halt auf die Tramschienen aus. Da fehlt mir in der Verkehrsplanung etwas das Konzept. Das Klima auf der Strasse ist dadurch in den 17 Jahren, in denen ich jetzt schon Tramführer bin, rauer geworden und die Aggressionsschwelle gesunken.



Mehr Gelassenheit würde, denke ich, allen Verkehrsteilnehmern guttun – sich einmal weniger noch schnell vorne reindrücken. Wenn es dann trotz aller Vorsicht einen Unfall gibt, trifft uns das sehr, auch wenn es Einzelfälle sind. Die Stimmung im Tramdepot ist plötzlich nachdenklich und gedämpft. Alle sind im Kopf bei den Angehörigen der Opfer und den Kolleginnen und Kollegen. Einige haben aufgehört – der ständige Stress im Verkehr und die Sorgen waren zu viel für sie, und das verstehe ich gut. Ich würde den Job trotzdem nicht an den Nagel hängen. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache, und stolz darauf: etwas für die Umwelt und für die Öffentlichkeit.