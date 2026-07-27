Die Zürcher Rosengartenstrasse ist für Velofahrer ein hartes Pflaster. Besonders im Morgenverkehr. Lastwagen und gestresste Autofahrer donnern die 50er-Strecke hinab – dicht an dicht, Spur an Spur. So auch Endrit D. (35) an einem Morgen im April 2023. Kurz vor der Verzweigung Richtung Hardbrücke regt er sich über einen Velofahrer vor ihm auf, hupt, fährt dicht auf. Doch der Velofahrer lässt sich nicht beeindrucken. Also rammt D. ihn kurzerhand. Der Mann stürzt mitten auf der Strasse und wird «nur durch Zufall» nicht von den nachfolgenden Fahrzeugen überrollt. Endrit D. fährt weiter. Diesen April wird er deshalb wegen mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln sowie wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu vier Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt.