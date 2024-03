Als Ersatz will die ÖV-Branche ab dem kommenden Jahr eine digitale Mehrfahrtenkarte für die Handy-App anbieten. Bei vielen Passagieren kommen diese Pläne gar nicht gut an. «Immer mehr Schalter werden geschlossen, wo man ein Billett besorgen konnte und Beratung erhielt. Was übrig blieb, waren die Mehrfahrtenkarten, die einfach zu handhaben sind», schreibt eine Beobachter-Leserin. Und die sollen nun weg.



Vor allem für ältere Menschen, Kinder, aber auch für Menschen am Rand der Gesellschaft ergäben sich Nachteile, kritisieren Seniorenverbände, Familienorganisationen oder die Caritas.