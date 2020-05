Virologen und Infektiologen haben zurzeit einen enormen Einfluss auf die Politik. In der Klimafrage sieht das anders aus. Sind Sie etwas neidisch?

Nein, das ist ja auch gut nachvollziehbar. Je unmittelbarer und persönlicher eine Bedrohung ist, umso mehr kümmert man sich darum, und umso mehr interessiert man sich für Expertenwissen. Wenn ich krank bin, verschlinge ich alles, was ich dazu finde. Vom Klimawandel sind wir– in der Schweiz zumindest – in den kommenden Wochen nicht an Leib und Leben bedroht. So wird das Handeln als weniger dringlich wahrgenommen als gegen die Pandemie.