Ob Brief oder Paket, aus Asien, Europa oder der Schweiz – die Post rechnet künftig mit noch mehr Sendungen. Sie investiert aktuell über 190 Millionen Franken in neue Paketzentren. «Diese dienen der Sortierung von Paketen und nicht von Kleinwarensendungen aus dem asiatischen Raum», schreibt die Post. Das neue Zentrum in Cadenazzo TI hat seinen Betrieb bereits aufgenommen, Untervaz GR und Vétroz VS sind im Bau, und Ostermundigen BE wird erweitert. Weitere Zentren sollen folgen; wo, steht noch nicht fest.