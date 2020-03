Wenn eine Hauszahnärztin eine Patientin für ein neues Zahnimplantat Jahrelange Qual wegen Zahnimplantat «Es fühlte sich an wie Stromschläge» an keinen bestimmten Uni-Zahnarzt überweist, gibt es also kein Privathonorar. Bei Notfallpatientinnen sind Privathonorare nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wer nach einem Töffunfall Töffunfälle «Die Bilder gehen nicht so schnell aus dem Kopf» ins Unispital eingeliefert wird, darf zur Nachbehandlung der Zahnlücken nicht in eine Privatpraxis umgeleitet werden. Doch genau das ist beim Kaderarzt immer wieder geschehen, zeigen Dokumente. Die Notfallpatienten mussten auf dem Zahnarztstuhl in seiner Privatpraxis Platz nehmen. Sie erhielten einen Privattermin, ohne dass sie das gewünscht hätten.