Zuerst ist massgebend, was im Reglement steht. Wenn nichts darüber zu finden ist, müssen Sie sich grundsätzlich selbst darum kümmern. Weil die Dachterrasse zugleich das gesamte Haus deckt, gehört sie zu den gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft. Sie nutzen die Terrasse zwar exklusiv, aber wenn die Gemeinschaft das Dach saniert, müssen Sie den Handwerkern freien Zugang gewähren.