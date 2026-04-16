Steht im Dienstbarkeitsvertrag nichts zur Kostenverteilung, gilt die gesetzliche Lösung. Danach trägt der Nutzer des Wegrechts die Unterhaltskosten. Dazu zählt man generell die Kosten für die regelmässige Pflege des Weges, die Schneeräumung oder Laubentfernung sowie für Reparaturen und Erneuerungen.