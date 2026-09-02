Aber auch wenn die Kündigung rechtlich zulässig ist, bedeutet dies nicht zwingend den sofortigen Auszug. Mieterinnen und Mieter können eine Erstreckung des Mietverhältnisses bei der Mietschlichtungsbehörde beantragen. Auch hier müssen sie das Gesuch innert 30 Tagen einreichen. Dies ist dann erfolgversprechend, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für die Betroffenen eine Härte darstellt, die schwerer wiegt als die Interessen des Vermieters.