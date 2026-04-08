Aber selbst wenn Sie wieder in die Wohnung einziehen können: Der Vermieter kann nach der Sanierung den Mietzins erhöhen, wenn die Arbeiten wertvermehrend sind. Er muss die Erhöhung nach Abschluss der Arbeiten auf dem amtlichen Formular mitteilen und begründen. Die Anzeige muss mindestens zehn Tage vor Beginn der Kündigungsfrist bei den Mietern eintreffen, damit diese auf den nächstmöglichen Kündigungstermin gilt. So haben sie genug Zeit, zu kündigen, wenn die Wohnung zu teuer wird.