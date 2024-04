In der Wohnung stehen Dinge, die sie mit ihrem Mann verbindet. Dort sind Zimmer, in denen die Vergangenheit lebt. Matilda Gracan will die Wohnung so schnell wie möglich auflösen und setzt ihre Unterschrift unter ein Dokument: «Ausserterminliche Kündigung des Mietvertrags». Es soll rasch gehen.